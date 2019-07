‘‘Onervaren’ Van Bronckhorst kan Premier League-avontuur vergeten’

Newcastle United zoekt naar een opvolger van Rafael Benítez, die de club vorige maand verliet na een dienstverband van ruim drie jaar. Giovanni van Bronckhorst voldoet echter niet aan het profiel dat is opgesteld door de clubleiding van the Magpies, zo weet de The Chronicle dinsdag te melden. De entourage van Van Bronckhorst liet onlangs de naam van de oud-international van Oranje vallen bij de beleidsbepalers in Newcastle, maar een deal met de clubloze trainer behoort naar verluidt niet tot de mogelijkheden.

Het Newcastle-bestuur zoekt namelijk een manager met aantoonbare ervaring in de Premier League. Gio speelde bij Arsenal al wel in Engeland, maar trainde nog nooit een club aldaar. De nummer dertien van afgelopen seizoen wil een manager aanstellen die het Engelse voetbal van haver tot gort kent en geen tijd nodig heeft om zich aan te passen. In dat kader komt Sky Sports met Steve Bruce op de proppen. De huidige manager van Sheffield Wednesday werd geboren in Newcastle en heeft ruime ervaring opgedaan in het trainersvak. Enige nadeel is dat Bruce ooit manager was van Sunderland, de grote rivaal.

Van Bronckhorst, die na afgelopen seizoen de deur achter zich dichttrok bij Feyenoord, had wel oren naar een avontuur in Newcastle, zo blijkt uit een recent interview van zaakwaarnemer Guido Albers met de The Chronicle. “Ik denk dat iedere trainer ter wereld interesse heeft om aan de slag te gaan in de Premier League. Als een club als Newcastle hem een kans biedt, dan heeft hij natuurlijk interesse. Het is een geweldige club met een geweldige supportersschare. Maar het is aan de club om te beslissen wat ze gaan doen. Giovanni is vertrokken bij Feyenoord. Hij streed met een beperkt budget, maar won wel de Eredivisie (in 2017, red.) terwijl Ajax en PSV meer middelen hebben. Hij had een geweldige relatie met de fans, de spelers, de media en de stad. Hij is klaar voor een nieuwe uitdaging.”

Kort na het vertrek van Benítez deden al verschillende namen de ronde. Zo werd José Mourinho als mogelijke kandidaat naar voren geschoven in de Engelse media. De Portugese oefenmeester is clubloos na zijn ontslag bij Manchester United in december. Ook onder meer Arsène Wenger, David Moyes, Patrick Vieira en Mikel Arteta werden recentelijk in verband gebracht met de vacante managerspositie in het St. James' Park.