‘Goede vriend’ tikt Messi op de vingers: ‘Hij toont hiermee weinig respect’

Lionel Messi werd op de Copa América met Argentinië in een tumultueus duel in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnaar Brazilië (2-0). Messi sprak na afloop schande van het optreden van scheidsrechter Roddy Zambrano en de VAR, die in zijn ogen op de hand van de Braziliaanse ploeg waren. De Argentijn was daarnaast zeer kritisch op de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond en de organisatie van het toernooi in zijn geheel. De sterspeler van la Albiceleste nam zelfs het woord 'corruptie' in de mond, wat weer slecht is gevallen bij Dani Alves, zijn voormalig ploeggenoot bij Barcelona.

Messi, die tot overmaat van ramp een rode kaart kreeg voorgehouden in het duel om de derde plaats tegen Chili na een opstootje met Gary Medel, kreeg al een standje van de CONMEBOL. De voetbalbond van Zuid-Amerika noemde zijn uitspraken 'onacceptabel'. Tite, bondscoach van Brazilië, vond de kritiek van Messi ook respectloos, een mening die dus wordt gedeeld door Alves. “Een vriend heeft niet altijd gelijk omdat hij een vriend is. Je kunt in je emotie altijd iets zeggen, maar dat betekent niet dat je ook gelijk hebt”, zei de rechtsback van de Goddelijke Kanaries tegenover SporTV.

“Op de eerste plaats toont Lionel hiermee weinig respect voor de Braziliaanse selectie. Daarnaast is het respectloos ten opzichte van de vele professionals die veel hebben moeten opgeven om op de Copa América hun droom te kunnen verwezenlijken. Ik ben een vriend die altijd de waarheid zal vertellen. Daarom vind ik het ook niet kunnen wat Lionel allemaal heeft gezegd”, aldus de onlangs bij Paris Saint-Germain vertrokken vleugelverdediger, die in de finale met 3-1 zegevierde tegen Peru.

Alves bracht tevens de transfersaga rondom Neymar ter sprake. De Braziliaanse aanvaller lijkt er alles aan te doen om PSG te verlaten en liet daarom bij de eerste training verstek gaan, tot grote woede van de clubleiding. Er zijn reeds maatregelen aangekondigd tegen de aan Barcelona gelinkte Neymar. Alves springt echter in de bres voor zijn landgenoot. “Als een elftal over Messi of Cristiano Ronaldo beschikt, dan moet alles in dienst staan van die spelers. Voor Neymar geldt hetzelfde, want ook hij is van een ongekend niveau. Een team dat in dienst van hem speelt, krijgt daar heel veel voor terug. Ik geloof er niets van dat dergelijke spelers alleen maar met zichzelf bezig zijn.”

“Toen ik samenspeelde met Messi dacht ik al snel: waarom zou ik er niet alles aan doen om de bal zo snel mogelijk bij hem te krijgen?”, vervolgt Alves zijn relaas. “Hij moet de bal hebben, want Lionel maakt altijd het verschil. Neymar is eenzelfde soort speler. Soms heb ik het gevoel dat alles wat hij doet onnodig wordt uitvergroot. Er is altijd veel kritiek op zijn leven buiten het voetbal en daar kan ik niet zoveel mee. Op het veld is hij juist altijd van grote waarde geweest. Als vriend moet ik ervoor zorgen dat Neymar het maximale uit zijn kwaliteiten haalt.”