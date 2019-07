‘Ik kan me voorstellen dat de Feyenoord-supporters daar niet blij mee waren’

Feyenoord verzekerde zich onlangs van de komst van Luciano Narsingh en de kans is aanwezig dat de Rotterdammers deze zomer nog een transfervrij bij Swansea City vertrokken speler binnen zullen hengelen. Leroy Fer is namelijk mee op trainingskamp in Oostenrijk en als de samenwerking van twee kanten bevalt, bestaat de mogelijkheid dat de middenvelder een contract aangeboden krijgt.

Fer speelde vorig seizoen nog 25 wedstrijden namens the Swans in de Championship. De laatste maanden van de voetbaljaargang moest hij echter aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure en hij is nog altijd niet helemaal hersteld: “Ik speel hier geen wedstrijden, maar ik train wel mee. Ik ben de club dankbaar. Ik wil nog niet te veel met de toekomst bezig zijn”, laat Fer in Scheffau am Wilden Kaiser weten aan het Algemeen Dagblad. “Ik was aanvoerder van Swansea City, maar daar liep mijn contract af. Feyenoord geeft me de gelegenheid om fit te worden. Daar ben ik mee bezig.”

De elfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt echter wel dat er meer in zit: “Ideaal zou zijn terugkeren bij de club waar het allemaal begon. Maar zover is het nog niet.” Fer doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor de club waarvoor hij uiteindelijk meer dan honderd wedstrijden zou spelen. De 29-jarige middenvelder vertrok in 2011 naar FC Twente en speelde daarna nog voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea.

Zijn overstap naar de competitiegenoot uit Enschede deed acht jaar geleden nogal wat stof opwaaien onder de achterban van Feyenoord, maar Fer hoopt dat dit inmiddels geen probleem meer vormt: “Ik kan me voorstellen dat er supporters niet blij waren dat je naar een andere club in dezelfde competitie verkast, maar ik heb daar toen mijn redenen voor gegeven. Mensen die mij goed kennen weten dat Feyenoord in mijn hart zit. Ik snap het aan de ene kant wel, maar hoop wel dat ze het nu voor lief nemen. Ik heb verder nooit spijt gehad van mijn keuze, maar zag wel dat Feyenoord de jaren daarna goed draaide en daar was ik alleen maar blij mee”, voegt hij toe tegenover RTV Rijnmond.