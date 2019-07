Dalmau blijft actief in Eredivisie: ‘Hij kiest ondanks interesse voor ons’

Adrián Dalmau vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen en Heracles Almelo dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Spaanse spits, die in zijn enige seizoen in Twentse dienst goed was voor negentien doelpunten, heeft zich voor drie jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

Snel meer.