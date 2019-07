Van de Sanden zoent Megan Rapinoe; Neres viert Copa-winst met ‘Imperador’

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Shanice van de Sanden had kennelijk niet lang nodig om ze over de verloren WK-finale van de Oranje Leeuwinnen heen te zetten. De aanvalster was namelijk aanwezig op de afterparty van de Verenigde Staten en papte daar aan met Megan Rapinoe, de absolute sterspeelster van de Amerikanen. "Ze zei me ooit: het universum heeft behoefte aan een foto van ons samen. Hier is de foto", luidt het bijschrijft bij onderstaande foto.





Rapinoe’s partner Sue Bird was overigens ook overgevlogen naar Frankrijk om de WK-titel te vieren.





Bij de Oranje Leeuwinnen overheerste vooral de trots na de verloren WK-finale.





Het WK vrouwenvoetbal werd de afgelopen weken uitgezonden door de NOS. Er werden kosten noch moeite gespaard door de publieke omroep om het WK goed in beeld te brengen.





David Neres won afgelopen zondag de Copa América met Brazilië. De aanvaller van Ajax kwam niet in actie in de gewonnen finale tegen Peru, maar ging na afloop uiteraard wel volledig op in de feestvreugde. Neres vierde de Copa América met voormalig topspits Adriano, bijnaam: O Imperador (De Keizer).