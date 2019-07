Mino Raiola is het zat en haalt uit: ‘Hij heeft niets verkeerds gedaan’

Zaakwaarnemer Mino Raiola is niet gediend van de houding van Manchester United inzake Paul Pogba. De middenvelder, die aast op een transfer, wordt momenteel negatief bejegend op social media door de fans van United, ook omdat de Fransman ogenschijnlijk een akkefietje had met teamgenoot Jesse Lingard in een video dat onlangs op internet verscheen. Raiola vindt dat United Pogba meer moet verdedigen.

“De speler (Pogba, red.) heeft niets verkeerd gedaan”, zegt de zaakwaarnemer in gesprek met talkSPORT. “Hij heeft de club altijd met veel respect behandeld en is altijd professioneel gebleven. In elke situatie, in elk geval. De club weet al langer hoe hij zich voelt”, doelt Raiola op de vertrekwens van Pogba, die op het lijstje staat van Juventus en Real Madrid.

“Het is doodzonde dat andere mensen alleen maar kritiek willen leveren zonder over de juiste informatie te beschikken. Ik vind het ook niet goed dat de club geen positie inneemt in deze kwestie. Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden die voor alle partijen goed uitkomt”, aldus Raiola over zijn 26-jarige cliënt, die nog tot medio 2021 vastligt op Old Trafford.

Eerder liet Raiola in gesprek met The Times al weten dat hij bezig is om een transfer voor Pogba te realiseren. "Iedereen bij United, van de manager tot de eigenaar, weet wat de wens van Paul is. Hij wil verder kijken. Iedereen weet hoe Paul erover denkt. We zitten nu in dat proces", reageert Raiola, die Pogba in de zomer van 2016 nog voor 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United bracht.