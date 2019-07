Model Kinsey Wolanski kan CL-stunt niet herhalen en ‘faalt’ op Copa América

Kinsey Wolanski is er niet in geslaagd om het veld te betreden tijdens de finale van de Copa América, zo meldt ze zelf op Instagram. De blondine werd begin juni wereldnieuws toen ze de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool (0-2) verstoorde. Wolanski wilde zondag nogmaals stunten, maar de organisatie van de Copa América had haar door.

“We hebben gefaald. Ik moet toegeven: jullie hebben zeker gewonnen, Copa América”, schrijft ze op Instagram. “Maar het was een fantastisch avontuur om het nog een keer te proberen.” Wolanski wilde dit keer met haar vriend, de bekende YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, het duel tussen Brazilië en Peru verstoren, maar de beveiliging had het duo in de smiezen.

“Vliegen naar Brazilië, ons vermommen, naar onze stoelen gaan. En het eindigde met bad ass Vitaly die onderuit werd gehaald door twintig beveiligers. We zijn nu uit de gevangenis en genieten van onze tijd in Brazilië!”, aldus het 22-jarige model. Na de Champions League-finale liet Wolanski al weten dat ze vaker zou proberen in grote wedstrijden het veld te betreden.

"Ik wil op mijn dertigste genoeg geld hebben om met pensioen te gaan. Het streaken tijdens de finale zal me daar alleen maar bij helpen. Ik ben van plan om het nog veel vaker te doen om nog meer in de schijnwerpers te staan”, aldus Wolanski na het duel begin juni. “Zulke publiciteit kun je niet kopen. Ik was wereldberoemd geworden en kreeg allerlei aanbiedingen voor werk.”