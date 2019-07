‘Adrián Dalmau wijst buitenlandse clubs af en blijft in de Eredivisie’

Adrián Dalmau vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. De spits komt over van Heracles Almelo en wordt dinsdag gespresenteerd bij de club uit de Domstad. Met de komst van Dalmau troeft Utrecht verschillende clubs uit het binnen- en buitenland af. Na Adam Maher en Václav Cerny wordt de Spaanse aanvaller de derde belangrijke aanwinst deze transferzomer.

De clubs stonden in de rij voor Dalmau, die vorig seizoen in de Eredivisie goed was voor negentien doelpunten en vijf assists. SC Heerenveen was ook in de markt voor de aanvaller, maar legt het volgens de krant af tegen FC Utrecht. Vanuit het buitenland hadden Maccabi Tel Aviv, Brescia, Leganés en Granada belangstelling voor de 25-jarige centrumspits.

Dalmau had zijn zinnen gezet op een vertrek uit Almelo en liet dat vorige week bij het maken van de teamfoto duidelijk weten. Nadat hij in gesprek met technisch directeur Tim Gilissen had laten weten dat hij weg wilde, weigerde hij op de teamfoto te gaan. De aanvaller ontkende vervolgens dat hij met die actie een vertrek wilde forceren. Zijn zaakwaarnemer bracht naar buiten dat hij naar het ziekenhuis moest omdat hij het aan zijn hart had gekregen.

Dalmau zou ermee in zijn maag hebben gezeten dat Heracles niet wilde meewerken aan een transfer naar Maccabi Tel Aviv. De club had een bod van een miljoen euro op hem uitgebracht, maar daar ging Heracles niet mee akkoord. Met zijn overstap naar FC Utrecht heeft hij zijn gewenste transfer alsnog te pakken. Heracles hield al rekening met het vertrek van Dalmau en haalde Cyriel Dessers reeds een vervanger in huis.