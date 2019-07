Fortuna Sittard meldt transfer: ‘We konden altijd op hem rekenen’

Alessandro Ciranni gaat Fortuna Sittard verlaten, zo meldt de club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De Belg gaat spelen voor Royal Excel Mouscron, waar de verdediger een driejarig contract ondertekent. Ciranni werd vorig jaar zomer door Fortuna transfervrij overgenomen van MVV Maastricht.

De verdediger, die nog tot medio 2021 vastlag in Limburg, maakte zijn debuut in het thuisduel met Excelsior en kwam in totaal tot zeventien wedstrijden in het shirt van Fortuna. De 23-jarige vleugelverdediger kwam in deze wedstrijden niet tot scoren, maar wist wel een keer een assist te produceren.

Technisch manager Sjoerd Ars wenst Ciranni veel succes bij zijn nieuwe club. "We zijn Alessandro dankbaar voor zijn inzet en optredens tijdens het afgelopen jaar. Hij zorgde voor een goede sfeer in de groep en we konden altijd op hem rekenen. We wensen hem ontzettend veel succes in zijn verdere loopbaan", stelt Ars op de site van Fortuna.