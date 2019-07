‘Solo Juve’: Matthijs de Ligt is vastberaden en wil alleen maar naar Juventus

Matthijs de Ligt wil alleen maar naar Juventus, zo verzekert Tuttosport. Het Spaanse Mundo Deportivo meldt dinsdagochtend dat Barcelona een akkoord met Ajax heeft liggen inzake De Ligt. De negentienjarige verdediger wil echter niets anders dan verkassen naar de grootmacht uit Turijn, zo claimt Tuttosport.

Mundo Deportivo stelt dat Ajax en Barcelona een akkoord ter waarde van 75 miljoen euro hebben bereikt. Het salaris van De Ligt blijft echter een discussiepunt. Juventus zou De Ligt op jaarbasis netto twee miljoen euro meer bieden dan Barcelona. De Italianen willen voorlopig echter niet verdergaan dan vijftig miljoen euro als transfersom, waardoor het nog niet duidelijk is waar de Oranje-international komend seizoen speelt.

Tuttosport verzekert dinsdag echter dat De Ligt zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar la Vecchia Signora. Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft al laten weten dat De Ligt een overeenstemming met de Italiaanse topclub heeft bereikt. Volgens de krant uit Turijn hoopt Juventus in de komende dagen een definitief akkoord met De Ligt te sluiten, zodat hij snel kan aansluiten bij de selectie van Maurizio Sarri.

Raiola heeft al laten weten dat men een arbitragezaak om een transfer te forceren uitsluit. “Die heb ik Matthijs ook afgeraden, want die past niet bij zijn stijl en levenswijze”, aldus de zaakwaarnemer. Paris Saint-Germain was in een eerder stadium ook geïnteresseerd in de aanvoerder van Ajax, maar technisch directeur Leonardo heeft aan Le Parisien laten weten dat De Ligt niet naar Parijs zal verkassen.