Dinsdag, 9 Juli 2019

Dalmau kan kiezen uit Nederland, Italië en Spanje

Tommaso Augello moet de vijfde zomeraanwinst van Sampdoria worden. De linksback speelde afgelopen seizoen voor Serie B-club Spezia en kost de nieuwe club van Julian Chabot en Morten Thorsby drie tot vier miljoen euro. (Diverse Italiaanse media)

Fenerbahçe wil Mesut Özil op huurbasis overnemen van Arsenal. In de huurconstructie neemt de Turkse topclub acht miljoen euro van zijn jaarsalaris over, de overige vijfenhalf miljoen euro komt voor rekening van the Gunners. (Fanatik)

Adrián Dalmau lijkt er een optie bij te hebben. De spits van Heracles staat in de belangstelling van Brescia, de club die het afgelopen seizoen kampioen werd in de Serie B en de komende voetbaljaargang op het hoogste niveau speelt. (Sky Italia)

Brescia heeft veel concurrentie in de strijd om Dalmau. Ook sc Heerenveen, FC Utrecht, Leganés en Granada azen op de spits, die eerder gelinkt werd aan Maccabi Tel Aviv. (De Telegraaf)

In de zoektocht naar een nieuwe linksback is PEC Zwolle uitgekomen bij Sai van Wermeskerken. De vleugelverdediger komt transfervrij over van SC Cambuur en tekent een meerjarig contract. (de Stentor)