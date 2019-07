‘Mario Balotelli in de problemen na weddenschap om tweeduizend euro’

Mario Balotelli moet zich verantwoorden bij de Italiaanse politie, zo melden diverse Italiaanse media. De clubloze Italiaan heeft zichzelf in de problemen gebracht door het plaatsen van een video op sociale media. Op de beelden is te zien hoe hij een bareigenaar tweeduizend euro belooft wanneer hij met zijn scooter het water in rijdt. Balotelli wordt nu uitlokking en gokken ten laste gelegd.

Het incident deed zich afgelopen zaterdag voor in Napels. In een jachthaven gaat hij met Catello Buonocore een weddenschap aan voor tweeduizend euro. De man rijdt vervolgens onder toeziend oog van tientallen personen in zijn onderbroek met de Vespa het water in. Net als Balotelli moeten ook Buonocore en twee anderen zich verantwoorden bij de politie.

Het viertal moet ook vrezen voor een straf voor het vervuilen van het water, ook al werd de scooter uit het water gehaald. Buonocore kreeg de lachers op zijn hand en terwijl hij uit het water kwam liet hij weten waarom hij de weddenschap was aangegaan. “Mijn scooter was toch maar zeshonderd euro waard.”

Balotelli zit momenteel nog altijd zonder club. De 28-jarige aanvaller is transfervrij nadat zijn contract bij Olympique Marseille onlangs afliep. Sindsdien werd hij in verband gebracht met verschillende clubs. Met name clubs uit de Serie A zouden interesse hebben, maar concreet lijkt er nog niets te spelen.