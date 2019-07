‘Verkeerd beeld’ over Ajax-aanwinst: ‘Ik vind het een fantastische gozer’

Quincy Promes keerde deze zomer terug bij Ajax na dienstverbanden bij Haarlem, Go Ahead Eagles, FC Twente, Spartak Moskou en Sevilla. Sonny Silooy, voormalig jeugdtrainer van Promes, zegt dat de Amsterdammers uitstekend hebben gehandeld met het strikken van de international. “Wat over hem geschreven wordt in de kranten is mis”, zegt de oud-voetballer in gesprek met Ajax Showtime.

Silooy memoreert dat Promes bij Ajax een jongetje was die een stempel op de kleedkamer drukte. “Hij was niet vervelend, helemaal niet, maar wel een jongen die een mening had. Hij durfde wel wat te zeggen en daar houd ik wel van eigenlijk. Hij vroeg ook alles en hij was altijd bezig om beter te worden”, aldus Silooy, die aangeeft dat er een verkeerd beeld bestaat over Promes.

De aanvaller is volgens Silooy namelijk helemaal geen moeilijke jongen. “Hij is een nette, welbespraakte opgevoede jongen door zijn ouders. Ik zat ook kort op hem. Ik vind het een fantastische gozer. Hij is eerlijk en oprecht.” De oud-verdediger geeft wel toe dat andere trainers wellicht een andere mening hebben over de 27-jarige buitenspeler.

Silooy zegt dat Promes misschien wel een leidende rol bij Ajax kan oppakken. “Dat kan hij met zijn uitstraling en kennis. Het is een jongen van de straat die bij Ajax is begonnen. Ben ik ook even blij dat hij bij mij is begonnen. Ooit zal ik hem wel zien bij Ajax, dan gaan we even gezellig babbelen. Ja, daar kijk je dan wel naar uit. Dat heb je als een bepaalde band hebt met zo'n speler.”