Globo Esporte neemt Neres samen met Messi op in ‘Selebaba-elftal’

David Neres heeft in eigen land weinig indruk gemaakt op de Copa América. De Ajax-aanvaller veroverde een basisplaats onder bondscoach Tite, maar raakte deze door tegenvallende prestaties al vroeg in het toernooi kwijt. Het Braziliaanse Globo Esporte heeft de buitenspeler daarom opgenomen in het elftal met spelers die het meeste zijn tegengevallen.

Door zijn goede optredens bij Ajax het afgelopen seizoen wist Neres een plekje in de Braziliaanse selectie af te dwingen. Na de blessure van Neymar slaagde hij er zelfs in om zichzelf in de basis te spelen. In de eerste wedstrijd tegen Bolivia (3-0) deed Neres 81 minuten mee. Tegen Venezuela (0-0) kon Neres opnieuw geen potten breken en moest hij zijn basisplaats vervolgens afsatan aan Grêmio-aanvaller Éverton Soares. Neres speelde daarna geen enkele keer meer op het toernooi.

And this is the XI of players that were the worst/disappointed the most in the competition, also according to Globo Esporte. #CopaAmerica pic.twitter.com/okff03tzJ4 — Paulo Freitas (@Cynegeticus) 8 juli 2019

De Ajax-aanvaller is de enige Braziliaan in het Selebaba-elftal. Hij vormt de voorhoede met Ángel Di María en Messi. Laatstgenoemde leverde na de verloren halve finale felle kritiek op de arbitrage en kreeg in de troostfinale een rode kaart na een opstootje met Gary Medel. Messi weigerde vervolgens zijn bronzen medaille op te halen. Medel is overigens ook opgenomen in het slechtste team van Globo Esporte.

Beste team volgens Globo Esporte: Gallese (Peru), Dani Alves (Brazilië), Thiago Silva (Brazilië), Giménez (Uruguay), Arzamendia (Paraguay), Paredes (Argentinië), Aránguiz (Chili), Flores (Peru), Gabriel Jesus (Brazilië), Guerrero (Peru), Éverton (Brazilië).

Slechtste team volgens Globo Esporte: Arias (Chili), Quintero (Ecuador), Medel (Chili), Otamendi (Argentinië), Beausejour (Chili), Valverde (Uruguay), Antonio Valencia (Ecuador), De Arrascaeta (Uruguay), Di María (Argentinië), Messi (Argentinië), Neres (Brazilië).