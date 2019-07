Van 't Schip lovend: 'Voetballend is hij misschien wel beter dan Van Dijk'

Philippe Sandler is binnenkort speler van Anderlecht. De Belgische club is momenteel nog de laatste details aan het gladstrijken met Manchester City, dat de 22-jarige verdediger voor een seizoen gaat verhuren. John van 't Schip, die bij PEC Zwolle samenwerkte met Sandler, stelt dat Anderlecht een slag slaat met het strikken van de Nederlander.

“Hij heeft een geweldige inspeelpass en een goeie crossbal. Philippe heeft het inzicht om linies over te slaan en durft die bal ook te spelen", omschrijft Van 't Schip de centrale verdediger in gesprek met Het Nieuwsblad. "Hij is ook een heel goede jongen in de kleedkamer én mondig op het veld. Dat heeft hij mee van bij Ajax."

In de Belgische media wordt Sandler zelfs omschreven als de nieuwe Virgil van Dijk, die na een rustige start van zijn carrière is uitgegroeid tot een van de beste verdedigers ter wereld. "Dat is moeilijk te zeggen. Van Dijk heeft het natuurlijk al waargemaakt bij FC Groningen, Celtic, Southampton én Liverpool. Maar voetballend is Philippe misschien wel beter”, reageert Van 't Schip.

In verdedigend opzicht zit er nog wel verbetering in bij Sandler, zo stelt de momenteel clubloze oefenmeester. "Eén tegen één en met ruimte in zijn rug moet hij nog groeien”, aldus Van 't Schip, die aangeeft dat het goed kan uitpakken voor Sandler dat Vincent Kompany, ex-verdediger van City, speler/trainer is bij Anderlecht. “Dat hij weer bij zijn mentor Kompany terechtkomt, is een groot voordeel.”