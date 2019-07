Feyenoord doet bijzondere vangst: ‘Echt onbegrijpelijk, bizar eigenlijk’

Feyenoord bracht maandag de komst van Liam Kelly naar buiten. De 23-jarige middenvelder wordt in Rotterdam herenigd met Jaap Stam, met wie hij samenwerkte bij Reading. Brian Tevreden, tot vorig jaar zomer technisch directeur bij de Engelse club, stelt dat Feyenoord goede zaken doet met het binnenhalen van de Ier.

“Toen ik bij Reading kwam, moest Liam eigenlijk vertrekken. Ze vonden hem te klein. Ik heb hem toen toch voor de club behouden en naar de eerste selectie gepromoveerd. Vervolgens heb ik Jaap Stam aangesteld als manager en die was eigenlijk meteen van hem onder de indruk”, zegt Tevreden in een interview met Voetbal International.

Tevreden stelt dat Kelly een zeer goede aanwinst is voor Feyenoord, aangezien de middenvelder creatief en technisch zeer vaardig is. Bovendien kan Kelly het spel verleggen en is hij een speler die het tempo bepaalt. “Hij weet wanneer hij moet versnellen of juist vertragen en daarnaast is hij een harde werker”, aldus de oud-voetballer, die niet begrijpt dat Reading de middenvelder transfervrij laat vertrekken ondanks een doorlopend contract.

“Daar krijgen ze spijt van, echt onbegrijpelijk. Er was ook interesse uit de Premier League voor hem en ik denk dat hij binnen één of twee jaar weer naar Engeland vertrekt. Ik ben echt heel verbaasd dat ze hem zo makkelijk hebben laten gaan. Bizar eigenlijk, ook omdat hij als speler uit de eigen jeugd geliefd was bij de fans”, stelt Tevreden, die aangeeft dat de Eredivisie goed past bij Kelly.

“Ik heb contact met Liam gehad toen Feyenoord zich voor hem meldde en heb meteen gezegd dat hij het moet doen. De Eredivisie is op zijn lijf geschreven, verwacht ik. Tactisch en technisch is Liam gewoon een heel goede voetballer, hij is een beetje een type-Xavi”, zegt Tevreden, die aangeeft dat Kelly op alle posities op het middenveld uit de voeten kan.