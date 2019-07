Tadic ‘droomt’ van hereniging: ‘Duidelijk dat ik een goede band met hem heb’

Ajax maakte maandag wereldkundig dat Dusan Tadic een contract tot medio 2026 heeft getekend in de Johan Cruijff ArenA. De dertigjarige aanvaller zal zich na 2023 in principe gaan richten op zijn trainerscarrière in Amsterdam. In gesprek met De Telegraaf legt de buitenspeler annex spits uit dat beide kampen enthousiast waren over deze constructie.

Tadic vertelt dat het idee van deze opmerkelijke contractverlenging zowel van hem als van directeur voetbalzaken Marc Overmars kwam. “We hebben eenzelfde manier van denken en daarom hebben we elkaar in dit nieuwe contract gevonden. Ik ben heel happy bij Ajax en heb een heel goede relatie met iedereen binnen de club en de fans. Dit is altijd mijn droomclub geweest.”

De krant stelt dat Tadic in de zomer van 2020 voor een relatief laag bedrag naar China kan vertrekken. De Serviër krijgt de vraag of die afspraak nog steeds geldt. "Je kunt niet in de toekomst kijken, moet in de voetballerij alles stap voor stap doen. Ik voel me thuis bij Ajax en heb er vertrouwen in dat dit over drie of vier jaar ook nog zo is. Als speler ben ik op dit moment alleen op het heden gefocust."

Tadic beseft dat Ajax de vertrekkende spelers gaat missen. “Maar de club zal goede en belangrijke spelers terugkopen. We willen met Ajax een standaard neerzetten: elk seizoen Champions League spelen en kampioen worden”, aldus Tadic. Overmars heeft de aanvaller beloofd dat er dit seizoen weer een sterk team zal staan. “Dat moet ook, want de tegenstanders zullen na afgelopen jaar nóg scherper zijn tegen ons.”

De routinier, die niet weet of hij aanvoerder wordt als Matthijs de Ligt vertrekt, is naar eigen zeggen geobsedeerd door voetbal. “Het is mijn liefde. En ik ben bezig met details. Daar wil ik als trainer mee doorgaan”, aldus Tadic, die erkent dat hij droomt om als (assistent-)trainer bij Ajax ooit samen te werken met voormalig Ajax-assistent Alfred Schreuder, met wie hij een bijzonder band heeft. “Jazeker. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar het is duidelijk dat ik een goede band met Alfred heb.”