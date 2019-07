‘Ajax bedingt hoge terugkoopoptie op Cerny in deal met FC Utrecht’

Václav Cerny rondde maandag zijn transfer van Ajax naar FC Utrecht af. Hoewel beide clubs geen melding hebben gemaakt over de hoogte van de transfersom, weet De Telegraaf te melden dat de Amsterdammers 900.000 euro ontvangen, daar waar eerder geschreven werd over een bedrag van 750.000 euro. Bovendien heeft Ajax een terugkoopoptie bedongen op de aanvaller.

Volgens de krant heeft Ajax bij de verkoop van Cerny een terugkoopoptie bedongen van ruim boven de vijf miljoen euro. Op die manier is Utrecht toch verzekerd van een mooi rendement wanneer de Amsterdammers gebruik maken van de optie, zo klinkt het. De Tsjech zette maandag zijn handtekening onder een driejarig contract in Utrecht en is vervolgens met de selectie van trainer John van den Brom afgereisd naar het trainingskamp naar het Duitse Harsewinke.

Cerny werd bij Ajax lange tijd gezien als groot talent, maar mede door blessureleed is hij nooit echt doorgebroken in het eerste elftal. Het afgelopen seizoen maakte trainer Erik ten Hag geen gebruik van hem in de competitie. De 21-jarige buitenspeler schatte zijn speelkansen voor komend seizoen niet groot in, waardoor een vertrek onafwendbaar was. Verschillende clubs toonden interesse, maar na gesprekken met technisch directeur Jordy Zuidam en Van den Brom viel zijn keuze op Utrecht.

“Ondanks meerdere opties, waaronder ook een aantal buitenlandse clubs, kiest Václav voor het plan dat we bij FC Utrecht voor ogen hebben met hem”, reageert Zuidam. Tegenover de komst van Cerny staat het vertrek van Cyriel Dessers (Heracles Almelo) en Lukas Görtler (Sankt-Gallen). Utrecht zou naar verluidt nog hopen op de komst van een nieuwe spits.