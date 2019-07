Tunesië wordt beloond met opvallende wissel vlak voor strafschoppenserie

Tunesië heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Het Noord-Afrikaanse land won maandagavond na strafschoppen van Ghana, nadat de reguliere speeltijd een 1-1 stand had opgeleverd. Farouk Ben Mustapha vervulde een absolute hoofdrol: de dertigjarige doelman werd aan het einde van de verlenging als invaller ingebracht en groeide in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk uit tot de held van de avond, door een beslissende penalty te keren. Tunesië stuit nu op Madagaskar.

Tunesië plaatste zich dankzij de tweede plaats in groep E voor de achtste finale. Opmerkelijk genoeg werden alle drie groepswedstrijden afgesloten met een gelijkspel. Ghana eindigde bovenaan in groep F en was net als Tunesië nog zonder nederlagen. Beide landen waren aan elkaar gewaagd in Ismaïlia, al was er van goed voetbal over het algemeen geen sprake. Voor Ghana raakte Kasim Adams de paal, terwijl André Awey middels een geplaatst schot dicht bij de openingstreffer was.

Ook na rust faalde Awey in kansrijke positie. Zijn kopbal was niet krachtig genoeg. Samuel Kwame Owusu werd op zijn beurt gestuit door doelman Mouez Hassen. Tunesië dwong minder kansen af in de tweede helft, maar nam wel de leiding dankzij Khenissi. Bij het scheiden van de markt kwam Ghana op gelijke hoogte. Bedoui passeerde op schlemielige wijze zijn eigen doelman, waardoor een verlenging noodzakelijk werd om een winnaar aan te wijzen.

In de verlenging werd er ook niet gescoord, waardoor strafschoppen een winnaar moesten opleveren. De Tunesische bondscoach Alain Giresse verraste aan het einde van de verlenging, door doelman Mouez Hassen te wisselen voor Farouk Ben Mustapha. Ben Mustapha werd ingebracht met het oog op de strafschoppenserie en keerde daarin één strafschop. Doordat Tunesië al zijn strafschoppen benutte, was dat voldoende voor het bereiken van de volgende ronde.