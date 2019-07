‘Internazionale gaat op één na duurste transfer aller tijden snel realiseren’

Internazionale staat op het punt om een van de duurste transfers uit zijn clubhistorie af te ronden. Volgens de doorgaans betrouwbare transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia is de grootmacht uit Milaan namelijk dicht bij de komst van Nicolò Barella. De middenvelder moet overkomen van Cagliari en gaat minimaal 45 miljoen euro kosten.

Christian Vieri staat al twintig jaar in de boeken als de duurste aankoop aller tijden van Inter. De oud-spits werd in de zomer van 1999 voor ongeveer 49 miljoen euro opgepikt bij Lazio, destijds een wereldrecord. Zijn op één na duurste transfer realiseerde Inter in 2016, toen João Mário voor een bedrag van veertig miljoen euro werd overgenomen van Sporting Portugal.

De transfersom van Barella zal die van João Mário zeker gaan overschrijden en het is ook niet ondenkbaar dat de 22-jarige middenvelder op termijn ook Vieri achter zich zal laten. Di Marzio meldt dat Inter en Cagliari steeds dichter bij een akkoord raken en dat een transfer aanstaande is, nu Cagliari zijn eisen heeft verlaagd.

De club uit Sardinië verlangde aanvankelijk 50 miljoen euro plus bonussen voor Barella, maar zou inmiddels bereid zijn om water bij de wijn te doen: een bedrag van 45 miljoen euro plus bonussen zou nu voldoende moeten zijn voor Inter om de middenvelder in te lijven. Barella, zevenvoudig international van Italië, heeft nog een contract tot halverwege 2022 bij Cagliari.