Donis Avdijaj maakt fraaie transfer naar Turkije; salaris bekendgemaakt

Donis Avdijaj heeft een fraaie transfer te pakken. De in maart bij Willem II vertrokken aanvaller gaat namelijk in Turkije aan de slag bij Trabzonspor, zo meldt de nummer vier van het afgelopen Süper Lig-seizoen via de officiële kanalen. Avdijaj zat zonder club en is zodoende transfervrij neergestreken aan de Zwarte Zee.

De 22-jarige Avdijaj werd aan het einde van het afgelopen seizoen geloosd door Willem II, nadat de buitenspeler eerst naar verluidt een transfer had proberen te forceren en later niet fit raakte. De zesvoudig international van Kosovo heeft een contract voor één seizoen getekend bij Trabzonspor, met, opvallend genoeg, een optie voor nog drie seizoenen.

De financiële details van de deal zijn, zoals niet ongebruikelijk in Turkije, bekendgemaakt. Avdijaj gaat in zijn eerste jaar 274.000 euro opstrijken bij Trabzonspor. Mocht de optie in zijn contract gelicht worden, dan stijgt zijn jaarsalaris in het tweede seizoen naar 375.000 euro. In het derde en vierde seizoen wacht dan nog een honorarium van 500.000 euro per jaar.

Trabzonspor, komend seizoen deelnemer in de Europa League, is voor Avdijaj alweer de vijfde werkgever in zijn professionele carrière. Hij doorliep een deel van de jeugdopleiding van Schalke 04 en werd door die club later verhuurd aan Sturm Graz en Roda JC Kerkrade. In de zomer van 2018 maakte de geboren Duitser transfervrij de overstap van Schalke naar Willem II, maar zijn dienstverband in Tilburg duurde dus slechts enkele maanden.