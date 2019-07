Wilfried Zaha geeft visitekaartje af en zorgt voor kraker in kwartfinale

Ivoorkust heeft zich maandagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. De formatie van bondscoach Ibrahim Kamara bleek met 0-1 te sterk voor het stugge Mali. Wilfried Zaha, die naar verluidt op het lijstje van Arsenal staat, bracht in de slotfase het enige doelpunt van de ontmoeting op zijn naam. Ivoorkust stuit in de volgende ronde op Algerije, dat in de achtste finale afrekende met Guinee (3-0). Beide landen ontmoeten elkaar donderdag in Suez.

Ivoorkust eindigde op de tweede plaats in groep D, met twee overwinningen en een nederlaag. De ploeg van ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon begon als favoriet aan het duel met Mali, maar die favorietenrol bleek zwaar te wegen. Er werd in de eerste helft weinig afgedwongen in aanvallend opzicht. Mali, met zeven punten winnaar van groep E, hield de rijen gesloten en gokte op de counter.

Nicolas Pépé kwam na rust in kansrijke positie, maar zijn schot miste kracht en precisie. Diezelfde Pépé had even later een goede voorzet in huis op Jonathan Kodjia. Laatstgenoemde had echter geen geluk met zijn schot. Zaha kwam uiteindelijk met de verlossende treffer voor Ivoorkust. De aanvaller van Crystal Palace knalde raak met nog veertien minuten op de klok. Mali kwam die klap in het restant van de wedstrijd niet meer te boven.

Ivoorkust stuit nu dus op Algerije. Mocht het elftal van Kamara ook die confrontatie winnen, dan volgt een clash met de winnaar van het duel tussen Nigeria en het Zuid-Afrika van Lars Veldwijk. Aan de andere kant van het schema wordt Senegal, in de kwartfinale tegenstander van Benin, getipt als mogelijke winnaar, zeker na de eliminatie van gastland Egypte, titelverdediger Kameroen en Marokko.