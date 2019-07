Tottenham bouwt aan elftal van de toekomst en deelt nieuwe contracten uit

Tottenham Hotspur heeft de contracten met Ben Davies en Harry Winks opengebroken en verlengd, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. Beide spelers staan met de nieuwe verbintenissen tot medio 2024 onder contract bij de verliezend Champions League-finalist. Davies had een doorlopend contract tot medio 2021 bij the Spurs, het contract van Winks in Noord-Londen liep nog vier seizoenen door.

De loopbaan van de 26-jarige Davies kreeg gestalte bij Swansea City, dat hem in 2014 voor een bedrag van naar verluidt 12,7 miljoen euro verkocht Tottenham. In de Engelse hoofdstad moet de linksback uit Wales concurreren met Danny Rose, die doorgaans aan de linkerkant van de verdediging wordt geposteerd. De vleugelverdediger maakte deel uit van de selectie van Wales voor het EK van 2016. Het elftal van toenmalig bondscoach Chris Coleman werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld door de latere winnaar Portugal. De flankspeler staat op 4 doelpunten en 16 assists in 168 wedstrijden voor de Londenaren.

Winks, drie jaar jonger dan Davies, speelt doorgaans als centrale middenvelder voor Tottenham. Het product van de jeugdopleiding kwam tot dusver tot 2 doelpunten en 2 assists in 102 optredens namens de formatie van Mauricio Pochettino. Hij debuteerde in oktober 2017 in de nationale ploeg van Engeland, maar miste het WK in Rusland wegens een blessure. Winks had een basisplaats in de finale van de Champions League, maar kon niet voorkomen dat Liverpool met 0-2 zegevierde.

Het is wederom goed nieuws voor de aanhang van Tottenham, want onlangs werd zestig miljoen euro neergelegd voor de van Olympique Lyon afkomstige Tanguy Ndombélé en elf miljoen euro voor Jack Clarke, die Leeds United inruilde voor the Spurs. Pochettino moet aan de andere kant vrezen voor het vertrek van Christian Eriksen, die publiekelijk heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De voornaamste kandidaat om de Deense middenvelder over te nemen is Real Madrid, al is er nog geen officieel bod neergelegd in het Tottenham Hotspur Stadium.