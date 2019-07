NEC grijpt hard in en verscheurt contract van enfant terrible

NEC heeft per direct afscheid genomen van Brahim Darri, zo communiceert de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandag via de officiële kanalen. De 24-jarige aanvaller beschikte in Nijmegen over een contract tot medio 2020, maar de clubleiding van NEC ziet geen heil in voortzetting van de samenwerking. De exacte reden van de breuk is niet wereldkundig gemaakt, maar het lijkt erop dat zijn afwezigheid op de eerste training van de voorbereiding een grote rol heeft gespeeld in de beslissing van de clubleiding om het contract van Darri te verscheuren.

De Nijmeegse club komt via de website met een korte verklaring omtrent het vertrek van Darri. "Na een aanvaring met de staf gedurende de rust in het duel met Eindhoven werd de aanvaller teruggezet naar Jong NEC, waarna hij enige tijd later aan FC Den Bosch werd uitgeleend. Daar kwam Darri, mede door blessureleed, niet verder dan drie officiële wedstrijden. Bij terugkomst in Nijmegen is besloten om het contract tussen beide per direct te ontbinden."

Darri liet zich woensdag niet zien tijdens de eerste oefensessie van NEC in de voorbereiding op het seizoen 2019/20 en moest zich derhalve bij het beloftenelftal melden. Algemeen directeur Wilco van Schaik kwam al snel met een duidelijke boodschap in gesprek met Omroep Gelderland. "Wij denken dat het beter is dat Darri naar een andere club gaat." De inmiddels vertrokken Darri was ook niet populair bij de aanhang van NEC, voornamelijk door een post op zijn Instagram-account waarin hij te zien was in een shirt van Vitesse.

Darri kwam in het eerste gedeelte van afgelopen seizoen tot zeventien optredens in de hoofdmacht van NEC. Hierin maakte de buitenspeler vier doelpunten en verzorgde hij twee assists. De flankspeler was in de eerste maanden van de voetbaljaargang 2018/19 een vaste waarde onder toenmalig trainer Jack de Gier, maar door het incident in de rust van de wedstrijd tegen Eindhoven kwam daar snel verandering in.

Voor Darri is het niet de eerste keer dat hij in de problemen komt op disciplinair gebied. Bij Heracles Almelo werd de inmiddels clubloze aanvaller in de zomer van 2018 uit de selectie gezet omdat hij teveel bezig zou zijn met een transfer. Darri diende naast NEC, FC Den Bosch en Heracles ook Vitesse en De Graafschap en heeft drie interlands voor Jong Oranje op zijn naam staan.