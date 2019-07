‘Als dat niet bij Ajax kan, dan moet ik op zoek naar iets anders’

Václav Cerny vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, dat hem maandag een driejarig contract voorlegde. De 21-jarige vleugelaanvaller stond in totaal zes seizoenen onder contract bij Ajax, maar mede door het nodige blessureleed bleef een definitieve doorbraak uit in de Johan Cruijff ArenA. In de Domstad wil Cerny zijn nog prille carrière nieuw leven inblazen.

De Tsjechische buitenspeler legt tegenover Ajax TV uit waarom hij uit Amsterdam vertrekt. “Ik ben een heel lange tijd geblesseerd geweest. Op zich ben ik wel goed teruggekomen, maar zoals iedereen weet draaide het eerste elftal toen super goed. Dan is het gewoon lastig om je plekje weer te veroveren. Daarom moest ik genoegen nemen met wedstrijden in Jong Ajax, maar nu, op mijn 21ste, voel ik dat ik een stap omhoog moet maken. Als dat hier niet kan, dan moet ik op zoek naar iets anders. Dat is gelukt en ik ben er superblij mee dat ik mezelf op het hoogste niveau kan gaan bewijzen.”

Het elftal van trainer John van den Brom is dus de volgende halte in de loopbaan van Cerny. “Ik wilde het liefst in Nederland blijven. Ik ben hier opgegroeid. Ik zit hier bijna zes jaar en voel me hier thuis", legt de aanwinst van de Domstedelingen uit. “Utrecht had al best lang interesse en ik had een hele goede klik met de mensen daar. Het plan is duidelijk. Ze willen iets gaan bereiken en dat lijkt me ook leuk. Voor mij is het een heel goed podium om me weer te gaan ontwikkelen.”

Cerny houdt overwegend gemengde gevoelens over aan zijn Amsterdamse periode. “Ja, want ik wilde heel graag slagen in Ajax 1. Ik zit al lang bij de selectie, maar voor mijn gevoel ben ik nooit écht doorgebroken. Ik heb nooit voor langere tijd een basisplaats veroverd en dat is wat je graag wilt. Op een gegeven moment moet je dan keuzes gaan maken. Dit is het juiste moment om ergens anders te gaan vlammen.”