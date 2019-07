‘Everton meldt zich in komende uren met bod van ruim 35 miljoen bij Barça’

Everton werd in januari al in verband gebracht met de komst van Malcom en de Engelsen lijken de Braziliaan nog niet vergeten te zijn. RMC Sport weet maandagmiddag namelijk te melden dat director of football Marcel Brands zich in de komende uren met een miljoenenbod bij Barcelona zal melden voor de aanvaller.

Volgens het Franse medium hebben the Toffees ruim 35 miljoen euro over voor de 22-jarige dribbelaar, die als de gedroomde aanwinst geldt voor manager Marco Silva. Everton betaalde Barcelona onlangs al 25 miljoen voor de eerder gehuurde André Gomes, terwijl vorig jaar ook Yerry Mina en Lucas Digne werden opgehaald in het Camp Nou.

Barcelona maakte een jaar geleden 41 miljoen over naar Girondins Bordeaux voor Malcom, maar is alweer bereid om afscheid van hem te nemen. De aanvaller slaagde er niet in om indruk te maken in zijn eerste seizoen in Catalonië en maakte in de 24 wedstrijden die hij speelde slechts een handvol keren de 90 minuten vol.

Naast Everton is ook Arsenal naar verluidt in de markt voor Malcom en the Gunners staan constant in contact met de entourage van de rechtsbuiten. De Londenaren hebben echter nog geen formele aanbieding neergelegd bij Barcelona, waardoor competitiegenoot Everton momenteel op pole position lijkt te liggen.