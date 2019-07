‘Als David Neres nog bij Ajax vertrekt, had hij net zo goed kunnen blijven’

Václav Cerny gold jarenlang als een van de grootste talenten in de jeugd van Ajax, maar tot een definitieve doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet voor de aanvaller. Maandag werd bekendgemaakt dat de Tsjech zijn loopbaan voortzet bij FC Utrecht, dat naar verluidt 750 duizend euro voor hem neertelt. Ruben Jongkind, hoofd talentontwikkeling in de tijd dat Cerny bij Ajax terechtkwam, hoopt dat de aanvaller in de Domstad mooie dingen kan laten zien.

“John van den Brom houdt van jonge spelers en Cerny’s manier van voetballen. Hij heeft bij AZ gewerkt, waar ook het topsportgebeuren en de mindset heel belangrijk zijn. Ik neem aan dat dat hij daar dingen heeft geleerd en die meeneemt naar zijn nieuwe club”, vertelt Jongkind in gesprek met Ajax Showtime. Hij vraagt zich echter wel af of Cerny het juiste moment heeft gekozen om Ajax te verlaten: “Als FC Utrecht hem perspectief voorschotelt en er een serieuze kans is om basisspeler in de Eredivisie te worden, dan snap ik die keuze, al is het niet helemaal logisch om bij Ajax te vertrekken.”

“Zoveel buitenspelers zijn er nou ook weer niet. En vanuit de jeugd komt er volgens mij ook niet zo gek veel aan vanaf de buitenposities”, gaat Jongkind verder. Eventuele uitgaande transfer hadden de kansen van Cerny in de Johan Cruijff ArenA bovendien kunnen vergroten: “Als David Neres vertrekt, dan heeft hij een concurrent minder en dan had je net zo goed kunnen blijven. Al wilde Ajax misschien wel dat hij vertrok.”

Jongkind vindt het lastig om aan te geven waar het plafond van Cerny zal liggen. In de jeugd hoorde de aanvaller tot de bepalende spelers en was de verwachting dat hij van Champions League-niveau zou worden: “Buitenspelers met acties zijn veel waard. Hij moet bij FC Utrecht weer opleven en gaan werken aan zijn explosiviteit. Puur qua skills moet het lukken. Als hij zijn mentaliteit hervindt en het niveau uit de A1 kan doortrekken, gaat hij mooie dingen laten zien.”