Aanvoerder Bayern vertoont ‘onacceptabel’ gedrag: ‘Dit is een absolute no-go’

Thomas Kroth, de zaakwaarnemer van Manuel Neuer, liet afgelopen weekend doorschemeren dat zijn cliënt nadenkt over een vertrek bij Bayern München. De doelman zou zich zorgen maken over het perspectief van de club om bij de top van Europa te blijven acteren. Lothar Matthäus begrijpt niets van de woorden van Kroth.

De zaakwaarnemer liet in gesprek met de Süddeutsche Zeitung weten dat Neuer wellicht andere ambities heeft dan Bayern. "Neuer wordt gedreven door het behalen van succes. Mijn indruk is dat het gat tussen de top vier van Engeland nu al zorgwekkend is. Bayern is op dit moment niet competitief genoeg om de doelen van Neuer te bewerkstelligen", zo klonk het.

Kroth doelde onder meer op het winnen van de Champions League. Volgens de belangenbehartiger moet Bayern niet alleen vertrouwen op jonge spelers, maar ook ervaren krachten proberen te strikken. Neuer ligt nog tot medio 2021 vast in Beieren. Bayern heeft al aangeklopt bij de doelman of er interesse is om de verbintenis te verlengen, maar er ligt volgens Kicker nog geen concreet plan op tafel.

Matthäus is ervan overtuigd dat de 33-jarige Neuer achter het interview van Kroth zat. "Zijn gedrag is compleet onacceptabel”, zegt de recordinternational in gesprek met BILD. “Als aanvoerder moet hij met de club spreken als hij een probleem heeft met bijvoorbeeld de gedane aankopen. De deuren bij de bazen van Bayern staan altijd open. Dit is een absolute no-go van Neuer.”