FC Utrecht zwaait wegens ‘hevige concurrentie’ na Dessers weer aanvaller uit

Lukas Görtler vervolgt zijn loopbaan in Zwitserland, zo maakt FC Utrecht maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige Duitser verlaat de Domstad voor een dienstverband bij FC St. Gallen. Met de transfer van Görtler komt er een einde aan een tweejarig verblijf bij FC Utrecht.

De aanvaller, die ook op het middenveld uit de voeten kan, werd in de zomer van 2017 transfervrij overgenomen van 1. FC Kaiserslautern. In de afgelopen seizoenen kwam hij in totaal tot 52 wedstrijden namens de club van de nieuwe trainer John van den Brom, waarin hij 2 keer scoorde en 5 assists leverde.

“De hevige concurrentie in de selectie van FC Utrecht wakkerde bij Lukas de wens aan te vertrekken”, legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam de uitgaande transfer uit. “Lukas heeft aangegeven dat in zijn ogen het perspectief op speeltijd minder is dan hij in deze fase van zijn loopbaan wenst. FC St. Gallen heeft een passende oplossing geboden waarmee alle betrokken partijen uiteindelijk tevreden zijn.”

“We bedanken Lukas voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière.” Görtler is de tweede speler die maandag bij FC Utrecht vertrekt, aangezien Cyriel Dessers eerder op de dag al de overstap maakte naar Heracles Almelo. De Domstedelingen namen verder al afscheid van Nicolas Gavory, Nick Marsman, Dario Dumic, Michiel Kramer, Timo Letschert en Oussama Tannane, terwijl Justin Lonwijk, Adam Maher en Issah Abass juist werden aangetrokken.