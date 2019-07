‘PSV staat op het punt een sterk verbeterd contract uit te delen’

Michal Sadílek gaat binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis bij PSV, zo verwacht het Eindhovens Dagblad. De middenvelder ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast, met een optiejaar voor PSV tot 2021, maar de club uit Eindhoven is momenteel druk bezig om de twintigjarige Tsjech langer te binden.

De lokale krant meldt dat PSV aan het werk is om diverse verbintenissen van de spelers te verlengen. 'De club staat op het punt om met Michal Sadílek een overeenkomst te sluiten over contractverlenging. Hij wil heel graag bij PSV blijven en zet waarschijnlijk snel zijn handtekening onder een nieuw en sterk verbeterd contract', zo meldt het dagblad.

Naast een centrale verdediger is PSV ook nog op zoek naar 'een reserve-linksback' naast Toni Lato, die wordt gehuurd van Valencia. 'En voorin komt er een aanvaller bij op het moment dat Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn vertrekt of vertrekken. Bovendien kunnen ook vierde keeper Luuk Koopmans, Gastón Pereiro, Bart Ramselaar en misschien Derrick Luckassen nog vertrekken', zo klinkt het.

Over ruim twee weken staat het eerste officiële duel voor PSV op het programma. Op dinsdag 23 juli ontvangt de ploeg van trainer Mark van Bommel FC Basel in het kader van de voorrondes van de Champions League. Een week later staat de return op het programma. Tussendoor nemen de Eindhovenaren het op tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.