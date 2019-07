Renato Tapia verlaat Feyenoord op korte termijn

Juventus neemt Cristian Romero voor vijftien à twintig miljoen euro over van Genoa en laat hem dinsdag keuren. De centrale verdediger wordt vervolgens waarschijnlijk meteen verhuurd aan Atalanta. (Sky Italia)

Juventus kan Luca Pellegrini eveneens meteen verhuren. De onlangs van AS Roma overgenomen linksback staat in de belangstelling van Cagliari en SPAL. (La Gazzetta dello Sport)

Bartlomiej Dragowski heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in de Premier League. Fiorentina moet daarom op zoek naar een nieuwe doelman en denkt daarbij aan de bij Juventus overbodige Mattia Perin. (Tuttomercatoweb)

Napoli is de onderhandelingen met het kamp-Mauro Icardi begonnen. I Partenopei bieden de spits, die mag vertrekken bij Internazionale, een jaarsalaris van 7,5 miljoen euro plus bonussen. (Sky Italia)