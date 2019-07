‘Hypocriete’ Lionel Messi gefileerd: ‘Hij bespeelde de scheidsrechter toen zelf’

Brazilië wist zondag beslag te leggen op de Copa América door in de finale Peru met 3-1 te verslaan. Het toernooi werd gekenmerkt door dubieuze beslissingen van de scheidsrechters én de woede van onder meer de Argentijnen op het functioneren van de arbitrage. Thiago Silva kan echter weinig met de keiharde woorden van onder anderen Lionel Messi.

Nadat Messi tijdens de gewonnen troostfinale tegen Chili (2-1) met rood van het veld werd gestuurd, hield de sterspeler zich niet meer in. Zo besloot de Argentijn onder meer om de bronzen medaille niet in ontvangst te nemen. “Ik weigerde, omdat ik geen onderdeel wil zijn van de corruptie en dit gebrek aan respect", zei Messi tegenover TyC Sports.

"We hadden meer verdiend dan dit, maar ze wilden ons niet in de finale hebben. De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen niet de kans gegeven om te genieten. Het voetbal is geruïneerd. De waarheid moet gezegd worden”, aldus Messi. Tite, bondscoach van Brazilië, sprak al schande van de woorden van de Argentijn en ook Silva is verbolgen over het taalgebruik van de 'hypocriete' Messi.

“Ik heb het aangehoord. Degene die verliest, zoekt naar excuses. Maar kijk maar naar de vijf steren op onze borst en durf maar te zeggen dat we het gestolen hebben. Respecteer onze historie. Bij verlies gaan voetballers antwoorden zoeken en anderen beschuldigen”, aldus de ervaren verdediger, die wijst naar de befaamde uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League in 2017.

“In die wedstrijd verloren we met 6-1 van Barcelona, terwijl hij de scheidsrechter bespeelde. Dat is, naar mijn mening, belachelijk. Maar toen hebben we geen statement naar buiten gebracht dat de scheidsrechter floot voor Barcelona. Je moet dan respect tonen. We hebben nu niet voor niets vijf sterren. Geen eentje was gestolen. Alles is bepaald op het veld”, besluit de veteraan, geciteerd door Goal.