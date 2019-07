Tijd dringt voor Van Bommel: ‘We weten dat niet alles bij hen blijft hangen’

PSV verloor zondag met 3-2 van OGC Nice en trainer Mark van Bommel beseft dat er nog veel werk te verzetten valt. Over ruim twee weken spelen de Eindhovenaren tegen FC Basel in de voorronde van de Champions League en Van Bommel wil dat PSV dan volledig gereed is. “Dan pieken? We moeten winnen. Hoe, dat maakt niet uit”, zegt de trainer op de clubsite.

Van Bommel hoopt dat de nieuwelingen zich goed gaan voelen in Eindhoven. “We proberen de jongens zo veel mogelijk mee te geven. En we weten dat niet alles blijft hangen. Het is een voordeel dat velen al een klein beetje weten waar we naar toe willen. Als na deze week zestig procent van wat wij als staf willen zien blijft hangen, dan kunnen we de komende periode de veertig procent die niet blijft hangen erbij stoppen.”

De oefenmeester wil dat zijn ploeg over twee weken niet nerveus het veld opstapt als men FC Basel treft. “Het elftal moet heel goed voorbereid die wedstrijd ingaan. Op zo'n manier dat het niet nerveus hoeft te zijn”, aldus Van Bommel, die aangeeft dat het 'ontzettend belangrijk' is dat spelers als Donyell Malen, Pablo Rosario en Denzel Dumfries al weten hoe men wil spelen.

“Onze principes zijn altijd hetzelfde. Het is afhankelijk van de speler hoe het ingevuld wordt. Zo houd je bij iedere wisseling in je elftal hetzelfde principe, met daarin een variabel spel”, aldus Van Bommel, die nu ook een betere voorbereiding kent dan vorig seizoen. “Toen kreeg ik tijdens het WK de vraag of ik trainer wilde worden. Nu heb ik in Eindhoven de tijd gehad om alvast wat dingen te doen en je hebt wat aanlooptijd richting de trainingen.”