‘Poging om Daley Blind naar Spanje te halen een stap dichterbij’

De naam van Daley Blind is nog altijd omcirkeld op de burelen van Atlético Madrid. De Spaanse topclub is al wekenlang bezig om Mario Hermoso los te weken bij Espanyol, maar vooralsnog hebben los Colchoneros geen succes. Diverse Spaanse media benadrukken dat Blind het alternatief is als Atlético geen deal sluit met Espanyol.

De 24-jarige Hermoso maakte in 2017 transfervrij de overstap van Real Madrid en zou nu weer een stap in zijn loopbaan willen zetten. De onderhandelingen tussen Espanyol en Atlético verlopen echter zeer stroef. Eerstgenoemde Spaanse club wil een bedrag richting de veertig miljoen afspreken, het bedrag dat ook is opgenomen in zijn contract. Atlético wil voorlopig niet meer bieden dan 25 miljoen, waardoor een impasse een feit zou zijn.

Volgens verschillende Spaanse media is een deal volledig van de baan, maar Mundo Deportivo is minder stellig. De sportkrant geeft maandag aan dat een overstap van Hermoso wel 'heel gecompliceerd' is geworden. Hermoso zou niets liever willen dan een transfer maken naar Atlético, maar Espanyol houdt de poot stijf en verlangt de hoofdprijs voor de verdediger, die nog tot volgend jaar zomer vastligt.

Door de strubbelingen gaat Atlético mogelijk de pijlen richten op Blind. Eerder hadden diverse Spaanse media al gemeld dat Blind het alternatief vormde en volgens Mundo Deportivo zou een poging de Ajacied te strikken nu een stap dichterbij zijn. Trainer Diego Simeone zou gecharmeerd zijn van de voormalig verdediger van Manchester United, mede vanwege de ervaring van de Oranje-international.