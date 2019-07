Youri Mulder lovend over jong drietal: ‘Hij is er eentje voor Bayern’

Steven Bergwijn gaat PSV mogelijk verlaten deze zomer. Diverse clubs zijn al gelinkt aan de 21-jarige aanvaller, waaronder Bayern München. Volgens BILD neemt de Duitse topclub deze week een beslissing of men werk gaat maken van de komst van Bergwijn. Youri Mulder geeft aan dat de Oranje-international goed past bij Bayern.

“Bergwijn is er eentje voor Bayern”, begint Mulder in gesprek met de Duitse boulevardkrant. “Hij is snel, lichtvoetig en technisch gewoon zeer sterk. Qua speelstijl lijkt hij op Serge Gnabry”, aldus de oud-voetballer, die ook de ontwikkeling van Joshua Zirkzee bij der Rekordmeister in de gaten houdt. “Ik verwacht dat hij een grootse carrière tegemoet gaat.”

Mulder noemt Zirkzee 'een groeibriljant'. “Hij is een geweldige spits, vaak trefzeker en heel klinisch in de zestien meter van de tegenstander. Ik zag hem een wedstrijd spelen met het Nederlandse jeugdelftal en hij maakte veel indruk op me. Nu is hij achttien jaar, een leeftijd waarop hij veel speeltijd moet krijgen bij de profs, zodat hij de volgende stap zet.”

Ook is Mulder lyrisch over Sepp van den Berg, die onlangs PEC Zwolle inruilde voor Liverpool. “Wat ik niet begrijp: Jaap Stam was de trainer van Van den Berg in Zwolle vorig seizoen. Waarom nam hij hem niet mee naar zijn nieuwe club Feyenoord? Stam was zelf een centrale verdediger van wereldklasse en kan toch talenten op deze positie goed inschatten?”