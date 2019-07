‘Ik moet het laten zien, alleen de concurrentiestrijd bij Ajax is te groot'

Dennis Johnsen hoopt indruk te maken in dienst van PEC Zwolle. De Blauwvingers huren de 21-jarige aanvaller van Ajax, waar de Noor weinig perspectief op speeltijd had bij de hoofdmacht. "Ik ben nog niet klaar in Nederland. Ik vind dat ik het hier nog moet laten zien”, zegt Johnsen in gesprek met de Stentor.

“De concurrentiestrijd bij Ajax is alleen te groot", vervolgt Johnsen zijn verhaal. "Daarom ben ik naar PEC gekomen: om veel te spelen." Trainer John Stegeman stelt dat Johnsen net als de andere nieuwelingen bij PEC Zwolle aan de bak moeten. "Het kwaliteitsniveau ligt dicht bij elkaar. Het is lastig keuzes maken. De aankomende periode ga ik naar een basisformatie toewerken, dus iedereen moet vol aan de bak."

Stegeman heeft sinds kort onder meer de beschikking over Iliass Bel Hassani, die overkwam van AZ. “Iliass is nog niet wedstrijdfit. Hij krijgt een speciaal programma en wordt elke dag onder handen genomen door de fysiektrainers om dat wél te worden”, aldus Stegeman. “Hij is vanuit zijn vakantie meteen aangesloten. Het hoeft ook niet heel lang te duren, maar ik ken hem goed. Iliass moet wel fit zijn, want anders presteert hij niet.”

“We willen straks negentig minuten lang aan de bal zijn. Hij moet de bal willen hebben en creatief zijn, maar heeft ook zonder bal een belangrijke rol. Als je dat niet kan opbrengen, ben je ook niet fit genoeg om in de basis te starten”, aldus de oefenmeester over de 26-jarige middenvelder, die tot de zomer van 2021 heeft getekend bij PEC Zwolle.