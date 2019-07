Davids verbaasd na constatering over De Ligt: ‘Je moet niet overdrijven’

Juventus werd vorig seizoen overtuigend landskampioen, maar het winnen van de Champions League bleek wederom niet mogelijk te zijn voor la Vecchia Signora. Cristiano Ronaldo werd vorig jaar naar Turijn gehaald in de hoop dat de Portugees Juventus naar de felbegeerde trofee zou loodsen. Edgar Davids ziet dat Ronaldo het nog niet echt waar kan maken.

Als de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Juventus bij een Operazione Nostalgia-evenement wordt gevraagd of Ronaldo een van de grootste spelers is die Juventus ooit in huis heeft gehad, antwoordt Davids bedachtzaam. “Heeft hij de finale van de Champions League gehaald? Nee, hè? Maar ik hoop wel dat ze het volgend jaar redden”, wordt Davids geciteerd door Italiaanse media.

Mogelijk gaat Juventus volgend seizoen de eindstrijd van het miljardenbal halen met Matthijs de Ligt in de gelederen. De negentienjarige verdediger van Ajax heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met de grootmacht, maar het Italiaanse bod van vijftig miljoen euro voor De Ligt werd onlangs resoluut van tafel geveegd door de Amsterdammers.

Als Davids wordt geconfronteerd met de uitspraak dat De Ligt momenteel een van de beste verdedigers ter wereld is, tempert de oud-international de lofzang. “Hij heeft nog maar één seizoen op het hoogste niveau gespeeld. Ik vind dat je niet moet overdrijven met je constatering”, aldus Davids in de richting van de desbetreffende journalist.