Man City meldt deal en herenigt Philippe Sandler met oude mentor

Philippe Sandler vervolgt zijn loopbaan bij Anderlecht. Manchester City meldt dat men de 22-jarige verdediger een seizoen verhuurt aan de Belgische club. Sandler is de derde aanwinst van Anderlecht deze zomer, aangezien eerder Samir Nasri en Michel Vlap zich hadden aangesloten. Sandler wordt in België herenigd met Vincent Kompany, die speler/trainer is bij Paars-Wit.

Manchester City nam Sandler een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro over van PEC Zwolle. De verdediger gold als een groot talent in Nederland en de Engelse grootmacht was bereid enkele miljoenen te betalen om te zien of de Nederlander in de toekomst een basisspeler kon gaan worden. Sandler begon met een knieblessure bij City en dat zorgde voor een slechte start in Engeland.

Tijdens zijn eerste seizoen in Engelse dienst maakte Sandler tegen Rotherham United in de EFL Cup (7-0 winst) zijn debuut in de hoofdmacht. Later zou hij ook nog in het FA Cup-duel met Burton Albion (0-1 winst) in actie komen. Komend seizoen hoefde Sandler ook niet op veel speeltijd te rekenen onder Josep Guardiola, aangezien de manager andere stoppers hoger in de pikorde heeft staan.

De overstap van Sandler naar Anderlecht komt niet uit de lucht vallen, daar Belgische media al melding hadden gemaakt van de transfer. De jongeling wordt bij Paars-Wit herenigd met Kompany, die de Nederlander had geholpen bij City. Toen de overstap van Kompany van City naar Anderlecht bekend werd gemaakt, nam Sandler nog afscheid van de Belg via Twitter. "Ik kon me geen betere mentor voorstellen", zo scheef de verdediger.