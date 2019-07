‘Je moet Cristiano niet te veel opdrachten geven, dus hij moet zich opofferen’

Juventus heeft met Cristiano Ronaldo al een afmaker van wereldklasse in huis en de kampioen van Italië wordt ook nog in verband gebracht met de komst van Mauro Icardi. Hoewel er in Turijn en omstreken twijfels heersen of de twee aanvallers samen kunnen renderen, denkt Luca Toni dat de Portugees en de Argentijn wel als aanvalsduo kunnen spelen.

“Ronaldo en Icardi zijn allebei afmakers. Cristiano is een kampioen, terwijl Mauro een geweldige spits is die alleen die laatste stap nog moet zetten”, vertelt Toni, in het verleden spits van onder meer Fiorentina, Bayern München en Juventus, in gesprek met Tuttosport. “Je moet Cristiano niet te veel opdrachten meegeven omdat hij wedstrijden voor je wint.”

“Icardi zal zich daarom waarschijnlijk op moeten offeren als hij met hem samen wil spelen. Uiteindelijk zal het afhangen van trainer Maurizio Sarri en de balans waar hij naar op zoek is. Ik denk dat Ronaldo en Icardi alleen samen kunnen spelen in een 4-3-1-2, met misschien Aaron Ramsey als de nummer 10 in hun rug”, sluit Toni af.

Icardi is op weg naar de uitgang bij Internazionale, dat de aanvaller heeft laten weten dat hij niet in de plannen van de nieuwe trainer Antonio Conte voorkomt. De 26-jarige spits wordt naast Juventus ook genoemd bij Atlético Madrid en Napoli. Laatstgenoemde club zou bereid zijn om Lorenzo Insigne in een eventuele deal te betrekken om zo Inter ook een aanvallende versterking te geven.