Lionel Messi op zijn nummer gezet: ‘Hij moet meer respect tonen’

Lionel Messi kreeg afgelopen weekend tijdens de troostfinale van de Copa América een rode kaart tegen Chili, weigerde na afloop zijn bronzen medaille op te halen en haalde in de media hard uit naar de arbitrage. De Argentijn leverde na de uitschakeling in de halve finale tegen Brazilië ook al felle kritiek op de scheidsrechter. De Braziliaanse bondscoach Tite vindt dat Messi meer respect moet tonen en het moet accepteren wanneer hij verliest met zijn ploeg.

Argentinië won de troostfinale met 2-1, maar Messi was na afloop niet te genieten. Hij baalde stevig van de rode kaart die hij kreeg na een opstootje met Gary Medel. "Ik weigerde omdat ik geen onderdeel wil zijn van de corruptie en dit gebrek aan respect", zei Messi tegen TyC Sports. "We hadden meer verdiend dan dit, maar ze wilden ons niet in de finale hebben. De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen niet de kans gegeven om te genieten. Het voetbal is geruïneerd. De waarheid moet gezegd worden."

“Degene die ik als buitengewoon en buitenaards heb behandeld, moet meer respect tonen en het accepteren wanneer hij verslagen is”, aldus Tite over Messi na de 3-1 overwining op Peru in de finale van de Copa América. “Wij zijn in verschillende wedstrijden ook benadeeld door de arbitrage, maar wij zijn de hele wedstrijd tegen Argentinië eerlijk blijven spelen.”

Tite heeft overigens wel begrip voor de woede van Messi. “Er rust natuurlijk een geweldige druk op zijn schouders vanwege zijn reputatie”, aldus de keuzeheer, die het niet terecht vindt dat Messi van het veld werd gestuurd tegen Chili. “Hij is op een oneerlijke manier van het veld gestuurd. Het was Medel. Messi had maximaal met geel bestraft moeten worden.”