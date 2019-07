‘Frenkie de Jong weigerde iconisch rugnummer bij Barcelona om twee redenen’

Barcelona heeft Frenkie de Jong rugnummer veertien aangeboden, maar daar heeft de aankoop van maximaa 86 miljoen euro vriendelijk voor bedankt, weet Mundo Deportivo. De middenvelder heeft het iconische rugnummer geweigerd omdat hij vergelijkingen met Johan Cruijff uit de weg wil gaan en niet zit te wachten op extra druk. Net als bij Ajax gaat de Oranje-international spelen met rugnummer 21.

Rugnummer veertien werd bij Barcelona het afgelopen seizoen gedragen door Barcelona en de club vroeg aan De Jong of hij het zag zitten om het nummer van de buitenspeler over te nemen. De ex-Ajacied was vereerd met het voorstel, maar weigerde. Hij heeft gekozen voor rugnummer 21, dat hij ook al droeg bij Ajax en in Oranje tijdens de Nations League. “Ik voel me fijn bij dat nummer”, werd De Jong vorige week geciteerd door Voetbal International. “Ik zou heel makkelijk met een ander nummer kunnen spelen, hoor, daar niet van, alleen is het wel leuk dat het ook een bepaalde herkenbaarheid geeft voor de mensen.”

Zijn rugnummer heeft ook een bijzondere betekenis. “Ik heb mijn hele familie meegenomen naar mijn presentatie in Barcelona, behalve mijn opa Hans de Jong, mijn vaders vader. Hij is overleden en was op de 21ste jarig. Onbewust is het ook een soort eerbetoon. Hij was een enorme voetbalfan. Ik vind het erg dat hij dit niet kon meemaken en des te blijer ben ik dat de rest van mijn familie er wél bij is geweest”, aldus De Jong, die eerder al een voorstel van Nike weigerde om met Frenkie achterop zijn shirt te spelen.