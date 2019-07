Zoon van Ruud Gullit valt op bij eerste van AZ: ‘De timing is perfect’

Maxim Gullit liep afgelopen week bij afwezigheid van de licht geblesseerde Thomas Ouwejan als linksback stage bij het eerste van AZ. De zoon van oud-voetballer Ruud Gullit én achterneef van wijlen Johan Cruijff is een tweedejaars A-junior die deze zomer definitief is doorgeschoven naar de Alkmaarse beloftes.

“Hij heeft een shirt en een nummer, dat is een mooi begin. Maar quote mij alsjeblieft verder niet, laat Max maar lekker voetballen”, vertelt Gullit senior maandag in De Telegraaf. De centrale verdediger annex linksback maakte pas twee seizoenen geleden de overstap maakte van het Amsterdamse AFC naar AZ.

Gullit, die in april met Jong AZ zijn profdebuut maakte, vindt het niet te snel gaan. “Valt wel mee toch. De timing is perfect.” De zesdaagse stage vindt hij een mooie ervaring. “Het is toch een kans om mezelf te bewijzen. Ik weet ook wel dat ik niet vast bij het eerste zit, dat ik moest invallen voor een ander.”

“Voorlopig wil ik als tweedejaars A-junior eerst een basisplaats zien te veroveren bij Jong. Dit smaakt wel naar meer.” Arne Slot verzekert dat AZ al langer zijn potentie herkent. “Max laat zien dat hij fysiek goed meekan, hij beschikt over een prima loopvermogen. Hij moet nog wel wennen aan het baltempo. Maar het zegt veel over zijn karakter en mentaliteit dat hij in korte tijd veel stappen heeft gemaakt.”