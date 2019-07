Ronald de Boer zet vraagtekens: ‘Transferwaarde Matthijs de Ligt is hoger’

Matthijs de Ligt heeft zijn zinnen gezet op een overstap van Ajax naar Juventus. De verdediger annex aanvoerder was het liefst al gepresenteerd in Turijn, maar Ajax ligt vooralsnog dwars. Volgens de maandageditie van De Telegraaf zouden De Ligt en Ajax vorig jaar mondeling hebben afgesproken dat hij voor een bedrag tussen 45 en 50 miljoen zou kunnen vertrekken als hij nog een jaar in Amsterdam zou spelen.

Juventus bood volgens het dagblad een bedrag van vijftig miljoen euro zonder bonussen, maar Ajax veegde dat bod van tafel. De vraag is hoe ver elke partij wenst te gaan. Ronald de Boer vindt niet dat de Amsterdammers hun verlies moeten nemen. “Als ik gewoon sec naar de speler kijk en dan bijvoorbeeld naar Frenkie de Jong”, vertelde De Boer bij FOX Sports. “Ik vind Matthijs verder dan Frenkie.”

“Ik durf mijn hand in het vuur te steken voor Matthijs dat hij de komende jaren gewoon vaste basisspeler is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frenkie. Ik vind zijn transferwaarde in principe hoger.” Het contract van De Ligt loopt nog twee seizoenen door, terwijl De Jong in principe nog drie seizoenen aan Ajax was verbonden. De middenvelder maakte deze zomer voor minimaal 75 en maximaal 86 miljoen euro de overstap naar Barcelona.

De Ligt is teleurgesteld, maar wil Ajax door de voordeur verlaten en meldt zich daarom op de eerste training van Ajax. “Een arbitragezaak is voor ons uitgesloten”, zegt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in de krant. “Die heb ik Matthijs ook afgeraden, want die past niet bij zijn stijl en levenswijze.”