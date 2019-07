‘Aanbieding van Feyenoord bepaalt handelwijze van Mino Raiola’

De hoogte van de contractuele aanbieding van Feyenoord aan Steven Berghuis gaat bepalen of de aanvaller deze zomer in De Kuip blijft, zo schrijft De Telegraaf maandag. Indien PSV of een buitenlandse club tonnen meer aan salaris biedt, bestaat het gevaar dat zaakwaarnemer Mino Raiola aanstuurt op een vertrek van zijn cliënt.

Jaap Stam wil Berghuis niet kwijt, maar het spelersbudget van Feyenoord bedraagt slechts 17,5 miljoen euro. Ter illustratie: Ajax keert de selectie meer dan het dubbele uit. De club wil weliswaar langer door met de aanvaller, die nu tot medio 2021 vastligt, maar kent zo zijn beperkingen wat betreft het opwaarderen van de contractuele overeenkomst.

Berghuis wil niet op de kwestie ingaan. “Ik ben op dit moment gewoon lekker aan het trainen bij Feyenoord en in mijn vakantie heeft Jaap Stam me laten weten dat hij me graag wil houden. In de eerste trainingsweek van Feyenoord hebben we ook nog even gesproken.”

Berghuis staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, waar hij de beoogde opvolger is van Steven Bergwijn. Laatstgenoemde staat hoog op het lijstje van Ajax en een aantal andere clubs. Berghuis krijgt bij Feyenoord het komende seizoen de kans om achter de spitsen te spelen, daar waar hij de afgelopen seizoenen als rechtsbuiten werd ingezet. Deze positie gaat ingevuld worden door Luciano Narsingh.