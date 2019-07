Heerlijke goal beslist Gold Cup-finale tussen Mexico en Verenigde Staten

Mexico heeft zondag ten koste van de Verenigde Staten de finale om de CONCACAF Gold Cup gewonnen. Een doelpunt van Jonathan dos Santos gaf de doorslag in de strijd om het kampioenschap van Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied: 0-1. Het is de achtste keer dat Mexico de eindzege in de Gold Cup voor zich opeist.

De Verenigde Staten hadden de nederlaag aan zichzelf te wijten. In de openingsfase liet Team USA twee goede mogelijkheden onbenut. Guillermo Ochoa kwam in een één-tegen-één-situatie met Christian Pulisic als winnaar uit de strijd en daarna eindigde een inzet van Jozy Altidore naast het doel van de Mexicanen.

Het antwoord van Mexico, waar Erick Gutiérrez op de bank bleef, was een schot van Andrés Guardado, die onder druk van Paul Arriola over het doel schoot. Laatstgenoemde liet richting de rust eveneens een goede kans onbenut. Zes minuten voor rust ontsnapte Mexico wederom aan een achterstand toen Guardado een kopbal van Jordan Morris van de lijn haalde.

Mexico kwam daarna beter in de wedstrijd. Een volley van Jesús Gallardo eindigde recht in de handen van Zack Steffen, die luttele minuten later alsnog geklopt werd. Na een goede hakbal van Raúl Jiménez schoot Dos Santos de bal via de onderkant van de lat tegen de touwen. Met acht eindzeges is Mexico de recordwinnaar van het toernooi. De VS volgt met zes titels, waaronder de vorige in 2017. Eenmaal ging de eindwinst naar Canada.