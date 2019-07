Maandag, 8 Juli 2019

Maurio Mandzukic kan naar Dortmund of Madrid

Burnley hoopt Fikayo Tomori over te kunnen nemen van Chelsea. Met de overgang van de verdediger naar the Clarets is een bedrag van bijna zeventien miljoen euro gemoeid. (Daily Star)

Manchester United heeft geen aanbieding neergelegd bij Lazio voor Sergej Milinkovic-Savic. Alleen Paris Saint-Germain heeft tot nu toe een bod uitgebracht op de middenvelder. (La Gazzetta dello Sport)

Maurio Mandzukic heeft opties in China, de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje. Zo willen Borussia Dortmund en ex-werkgever Atlético Madrid de aanvaller van Juventus graag overnemen. (Tuttosport)

Mario Lemina staat open voor een vertrek bij Southampton. De middenvelder, die tot medio 2022 vastligt bij de Premier League-club, kwam afgelopen seizoen mede door blessureleed minder aan spelen toe. (The Sun)

Atlético Madrid mengt zich in de strijd om James Rodriguez. De middenvelder van Real Madrid staat ook in de belangstelling van Napoli, dat nog geen akkoord heeft bereikt met de Koninklijke. (AS)