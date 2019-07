Brazilië wint Copa América ondanks rode kaart Gabriel Jesus

Brazilië heeft zondag voor het eerst sinds 2007 het toernooi om de Copa América op zijn naam geschreven. Het team van bondscoach Tite was in de finale in het Maracaná met 3-1 te sterk voor stuntploeg Peru, dat als een van de nummers drie de knock out-fase betrad en daarin verrassend afrekende met Uruguay en titelverdediger Chili. Het gastland was zondag echter een maatje te groot voor Renato Tapia en consorten.

De eerste helft van de krachtmeting leek in een 1-1 gelijkspel te eindigen, maar in de allerlaatste seconde verscheen de 2-1 op het scorebord. Een dure fout van het team van Ricardo Gareca leidde de openingstreffer van de Brazilianen in: na een voorzet van rechts van Gabriel Jesus kon de vrijgelaten Everton, die de voorkeur kreeg boven David Neres, de bal achter doelman Pedro Gallese werken.

Het was enigszins een wonder dat Peru voor rust tot scoren kwam. Het team van Gareca kwam mede door de druk van de Brazilianen weinig aan aanvallen toe. Vier minuten voor rust ging de bal op de stip, nadat een bal van Christian Cueva tegen de arm van Thiago Silva ging. Paolo Guerrero stuurde Alisson de andere kant op: 1-1. In de extra tijd nam Brazilië toch de leiding: na goed voorbereidend werk van Arthur, die Yoshimar Yotún de bal ontfutselde, maakte Gabriel Jesus geen fout oog in oog met Gallese.

De tweede helft viel redelijk tegen: Tite en Gareca kozen voor dezelfde spelers die de halve finales hadden gespeeld en vermoeidheid leek beide teams parten te spelen. Twintig minuten voor tijd kwam Brazilië met tien man te staan. Gabriel Jesus kreeg zijn tweede gele kaart voor een elleboogstoot jegens Carlos Zambrano. Peru zette in de slotfase alles op alles, bracht aanvallende versterkingen binnen de lijnen, maar het mocht niet baten. In de slotfase verzilverde Richarlison een strafschop, na een charge van Zambrano op Everton.