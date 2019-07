Nieuwe mokerslag voor Atlanta United en Frank de Boer in minuut 93

Atlanta United heeft het bezoek van New York Reds Bulls aan het Mercedes-Benz Stadium niet met een overwinning kunnen opluisteren. Het team van Frank de Boer leek zich zondagmiddag lokale tijd met een laat doelpunt van een 3-2 zege te verzekeren, maar het was Bradley Wright-Phillips die het duel in de derde minuut van de extra tijd in een gelijkspel liet eindigen: 3-3.

Atlanta had midweeks met 5-1 bij Chicago Fire verloren en was dan ook uit op eerherstel. Het begin beloofde veel: na tien minuten kreeg Justin Meram veel ruimte en tekende hij voor de openingstreffer. Ofschoon het team van De Boer een goede indruk maakte en naar een tweede treffer zocht, kwam het bezoek in de 37e minuut langszij via Daniel Royer.

New York Red Bulls zorgde in de tweede helft zelfs voor de 1-2: na voorbereidend werk van Alex Muyl eindigde een harde inzet van Brian White achter Brad Guzan. De van de Copa América teruggekeerde Josef Martínez leek het duel in het voordeel van Atalanta te beslissen. Na een overtreding van Kyle Duncan op zijn persoon benutte de aanvaller zelf de toegekende elfmetertrap en in blessuretijd kopte de Venezolaan op fraaie wijze ook de 3-2 binnen.

In de 93e minuut doorzag Wright-Phillips de ruimte achter de defensie van Atlanta en schoot hij de bal achter Guzan: 3-3. Atlanta neemt met dertig punten uit negentien duels de derde plaats in de Eastern Conference in. Koploper Philadelphia Union heeft vijf punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.