Algerije dendert door op Afrika Cup en boekt vierde overwinning

Algerije heeft zich zondagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Afrika Cup. Het Noord-Afrikaanse land bleek met 3-0 te sterk voor Guinee en mag zich nu melden in de kwartfinales van het eindtoernooi. Algerije gaat spelen tegen de winnaar van de confrontatie tussen Mali en Ivoorkust. Dat duel gaat maandagavond om 18.00 uur van start.

Algerije was op voorhand de favoriet om de kwartfinales te halen. De Woestijnvossen hadden in Groep C op overtuigende wijze de eerste plek gepakt door af te rekenen met Senegal, Kenia en Tanzania. Guinee had het lastiger in B. De ploeg plaatste zich als een van de beste nummers drie, aangezien Nigeria en Madagaskar te sterk bleken.

Ook in de kwartfinale was al snel duidelijk dat Guinee alle zeilen moest bijzetten om door te stoten naar de kwartfinale. Youcef Belaili brak halverwege de eerste helft de ban namens Algerije. De aanvaller snelde na een combinatie met Baghdad Bounedjah richting het vijandelijke doel en wist vanuit een lastige hoek alsnog raak te schieten: 1-0.

Na de thee liep Algerije uit naar een comfortabele overwinning. Riyad Mahrez controleerde een voorzet vanaf links perfect en bracht zijn ploeg de zekerheid door raak te knallen: 2-0. Tien minuten voor tijd counterde Algerije zich naar de 3-0. Adam Ounas verzorgde het slotakkoord door een voorzet vanaf rechts op waarde te schatten en het leer binnen te gidsen.