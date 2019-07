‘Mijn zaakwaarnemers praten met PSV, maar ik ben niet met een transfer bezig’

Derrick Luckassen kan terugkijken op een goed optreden voor PSV. De Eindhovenaren verloren zondag weliswaar met 3-2 van OGC Nice, maar Luckassen wist zich volgens menigeen goed staande te houden. Trainer Mark van Bommel is tevreden met de prestatie van Luckassen, die in de basis stond aangezien Trent Sainsbury niet helemaal fit was.

“Alles kan in voetbal. Ik doe mijn best en zie wel wat er gebeurt. Mijn zaakwaarnemers praten wel met PSV, maar ik ben niet met een transfer bezig”, zegt Luckassen na afloop, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “Voor mij is het nu gewoon een kwestie van goed trainen en spelen en dan maar zien wat de dag brengt. Ik ben lang geblesseerd geweest en probeer er nu alles uit te halen.”

“Ik focus mij op het voetbal en ga dus niet te veel praten. Bij PSV zorg ik dat ik er sta als er wat is en ik ben niet bezig met blijven of weggaan. Als je zes maanden niet gespeeld hebt, wil je gewoon weer voetballen”, besluit de verdediger. Van Bommel vond Luckassen goed voor de dag komen, zo geeft de oud-middenvelder aan in gesprek met De Telegraaf.

“Ik vond hem goed spelen, rustig aan de bal, dat zag er goed uit. Verrassend? Hij heeft gewoon alle voorwaarden die een centrale verdediger nodig heeft, kan ook als rechtsback of verdedigende middenvelder uit de voeten. Ik ben blij dat hij terug is. Sam Lammers is ook teruggekomen na een verhuurperiode. Dan ga je weer met die jongens aan de slag, zoals je dat met iedereen doet.”